Антигорючие вещества начали производить в Томске впервые в РФ

Первое в России производство антипиренов – антигорючих веществ – открылось в Томске, об этом сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Антипирены добавляют в полимеры, краски, отделочные материалы, чтобы придать им негорючесть. По закону в России все материалы для внутренней отделки и утепления стен обязательно должны быть огнестойкими. В нашей стране можно производить антипирены на основе солей фосфорной кислоты, но ранее их поставляли только из Китая.

«В сравнении с китайскими антипиренами у томских ниже стоимость, а качество при этом выше. Кроме того, условия поставки из Томска комфортнее для российских заказчиков: товар придет быстрее, чем из другой страны. А некоторые антипирены вообще не поставляются в РФ», – передаёт пресс-служба вуза слова представителя компании «Новохим», которая начала производить антигорючие вещества, Владислава Селиверстова.





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В ТГУ уточнили, что специалисты вуза проводят авторский надзор и занимаются усовершенствованием технологий, разработкой и испытанием новых марок антипиренов.

На рынок уже поставляются полифосфат меламина, полифосфат аммония, борат меламина, фосфат бора, боратофосфат цинка, цианурат меламина. Со следующего года томская компания готова производить до 500 тонн антипиренов.