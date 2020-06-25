Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер

Что делать когда времени и денег на дорогой ремонт нет, а обновить интерьер очень хочется? Нужно использовать цвет, фактуру и отражения. Дизайнеры дали советы — как сделать с минимальными затратами.

Цвет

Сменить цвет стен — одно из самых простых, но и самых эффективных решений. Если нет времени на долгий ремонт, можно сменить обои на одной стене или перекрасить ее.

«Если изначально ваши стены прекрасно выровнены и когда-то окрашены, можете смело их перекрасить. Выделите одну или пару стен и сделайте их акцентными. В зависимости от общего стиля вашего дома, можно дополнить стены декором в виде молдингов, если у вас классика, неоклассика», — посоветовала дизайнер Анастасия Лебедева.

В современном интерьере можно декорировать одну стену хромированными планками, например, ассиметрично расположенными в хаотичном или строго геометрическом порядке. Если же на стенах обои, а сами стены неровные, выравниванием и окраской заниматься не нужно.

«Этот процесс очень пыльный и трудоемкий.Так что, если все-таки хотите обновить стены, смените обои. Сейчас в огромном множестве представлены интересные монохромы и принты. Также можно заказать фреску, с любой фактурой и любым выбранным рисунком», — отметила дизайнер.

Если интерьер выполнен в умеренных тонах, то освежит его черный цвет. Черный делает помещение более объемным и насыщенным.

«Если ваш интерьер недостаточно элегантен, оформите стену или небольшой участок в черный, либо очень темный глухой серый. На фоне такой стены мебель просто засияет», — отметила дизайнер Анастасия Лебедева.

По ее словам, прекрасно сочетаются с темными оттенками дерево и камень.

Если владелец квартиры пока не готов к эксперименту с темными стенами, можно придать интерьеру четкость, добавив в него фурнитуру из черного металла. Это может быть черная люстра, или пара предметов декора черного цвета: зеркало, или фотографии в черной раме.

«Они однозначно будут притягивать взгляды», — резюмировала дизайнер.

Ковер

На тему ковров в России принято иронизировать. К этой детали интерьера относятся с некоторым скепсисом, но — зря. Правильно подобранный ковер способен преобразить комнату.

Во-первых, ковры хорошо зонируют пространство, во-вторых, — это дополнительные фактуры и цвета в интерьере, пишет на своей странице в Instagram дизайнер Надежда Зотова. Но в выборе ковра есть свои нюансы.

«В зонах большой проходимости лучше использовать плотный износостойкий ворс, для детских подойдет неплотный короткий ворс. В кухнях стоит стелить хлопковые ковры, а в спальнях — мягкий длинный ворс, ковры из шелка, шерсти и даже меха», — советует Зотова.

Расположение тоже имеет значение, очень важно соблюдать соразмерность. Покупать огромный ковер размером от стены до стены не стоит, этот прием не актуален, от стен нужно оставлять минимум 15-20 сантиметров.



«Маленькие ковры — еще одна проблема. Выглядят сиротливо, особенно два маленьких коврика по бокам от кровати. Лучше один большой, на котором будет стоять кровать. Круглые ковры уместны в скрученных эркерах, в столовой с круглым ковром или в гостиной, где мебель вписана в круговую композицию», — поясняет дизайнер.

Зеркала

«Главное правило звучит так: даже если вы не любите зеркала, вы все равно используете зеркала. Ничего лучше не изобретено человечеством для увеличения количества освещения и волшебного преображения любого пространства под вашу задачу», — отметила дизайнер Анна Муравина.

В комнате можно установить большое напольное зеркало. Классическое овальное, или прямоугольное, четко повторяющее геометрию пространства. Небольшими зеркалами можно украсить стену в зале, развешав их вместо картин или фотографий в рамках. К слову, небольшие зеркала также можно оформить красивыми рамками.

Иногда стену может освежить одно большое навесное зеркало неправильной геометрической формы. Главное, украшая, не переборщить, и не выбиться из оригинальности в дурновкусие.

Вообще, с помощью правильно подобранных аксессуаров стену можно превратить в произведение искусства, или историю семьи, интересную и для самих владельцев квартиры, и для их гостей, отмечают дизайнеры.

«Сделайте фотосессию, только не постановочную у камина и в одинаковой одежде. Найдите хорошего фотографа. Он сделает ваши фото необычными, настоящими и живыми. Если не хотите фотографии, закажите картины с интересной абстракцией. Очень актуальна сейчас техника спиртовых чернил», — отметила Лебедева.

Сменить шторы

Отличным вариантом быстрого преображения помещения станет смена штор. Если хозяин квартиры боится радикальных перемен, можно выбрать занавески на два тона светлее, чем были до этого. Вообще, «одежду» для окон лучше выбирать всегда на два тона темнее или светлее стен, чтобы шторы не сливались со стенами.

Для лета можно выбрать яркие монотонные варианты. Под цвет таких штор можно подобрать подушечки для дивана, плед для кровати, настольную или напольную вазу и пару мелочей на полочки, и тогда интерьер преобразиться до неузнаваемости.

Тяжелые портьеры можно заменить на римскую или рулонную штору, простую тюль сменить на узорчатую. Главное помнить — шторы с обилием мелких деталей или «цветочные» занавески нужно использовать весьма осторожно. Они способны перегрузить интерьер и сделать его безвкусным.



Вообще, чем проще дизайн штор, тем меньше риск сделать неправильный выбор. Выбирать лучше монотонные занавески или шторы с крупным геометрическим орнаментом.

Цветы и порядок

Еще один беспроигрышный вариант, чтобы быстро обновить интерьер — убрать все лишнее с полок. В большинстве жилых помещений все свободное пространство рано или поздно оказывается занято. Особенно это характерно для полочек и подоконников.

Сменить визуальное восприятие комнаты можно проделав генеральную уборку: собрать все с полочек и распределить, что можно выбрось, что подарить, а что отправить «в чулан» до лучших времен.

«Даже самый лучший дизайн не будет выглядеть достойно в хаосе и беспорядке», — подчеркнула Лебедева.

Ту же самую работу нужно провести с подоконниками. Цветы в горшках можно подарить знакомым или унести на работу, оставив там свободное пространство. Лучшее украшение окна — правильно подобранные шторы.

Если владелец квартиры не может без зелени, нужно установить ее на освободившихся полках. Но пусть это будет не герань в громоздком горшке, а суккуленты в миниатюрных чашечках, или композиции в небольших ящиках.

«Очень актуальны живые и стабилизированные цветы и растения. Закажите фитопанель, панно из мха, поставьте напольное кашпо с красивым высоким растением. В конце концов, даже сухая высокая пампасная трава будет выглядеть шикарно в любом интерьере», — отметила Лебедева.

Книги также могут стать украшением интерьера. Если у хозяина квартиры не стоят на полках антикварные фолианты, можно украсить книги яркими монотонными обложками, повторив в них, например, цвет штор и подушек для дивана.

Если у хозяина-книголюба подобные манипуляции вызывают праведный гнев, тогда можно украсить пространство светильниками или вставками для книжных полок, ставшими сейчас весьма популярными и доступными.