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День Байкала в Приангарье растянут на год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © официальный сайт РОСОЭЗ

И.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время празднования Дня Байкала предложил объявить 2021 год годом Байкала. Его посвятят защите озера и развитию природных территорий, сообщила пресс-служба областного правительства.

Глава Приангарья дал поручение правительству разработать план и учесть в нем все направления деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории: экологическое, научное, туристическое, просветительское, культурное и другие.

«Мы должны совместно контролировать то, что здесь происходит, понимать, что это необходимо. И сегодня нужно поставить восклицательный знак после слов: "Пора прекратить губить Байкал!"» – сказал врио губернатора.

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Глава региона предложил создать некоммерческий фонд. Его средства пойдут на очистку береговой линии и дна озера, ликвидацию свалок. В августе также был подписан меморандум с ОАО «РЖД» об охране лесов и природопользовании. 

Компания берет ответственность за очистку берегов, экологический мониторинг, а также за лесовосстановление.

День Байкала – утвержден постановлением Законодательного собрания Иркутской области в 1999 году и вписан в перечень государственных праздников России.

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