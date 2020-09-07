День Байкала в Приангарье растянут на год

И.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время празднования Дня Байкала предложил объявить 2021 год годом Байкала. Его посвятят защите озера и развитию природных территорий, сообщила пресс-служба областного правительства.

Глава Приангарья дал поручение правительству разработать план и учесть в нем все направления деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории: экологическое, научное, туристическое, просветительское, культурное и другие.

«Мы должны совместно контролировать то, что здесь происходит, понимать, что это необходимо. И сегодня нужно поставить восклицательный знак после слов: "Пора прекратить губить Байкал!"» – сказал врио губернатора.

Глава региона предложил создать некоммерческий фонд. Его средства пойдут на очистку береговой линии и дна озера, ликвидацию свалок. В августе также был подписан меморандум с ОАО «РЖД» об охране лесов и природопользовании.

Компания берет ответственность за очистку берегов, экологический мониторинг, а также за лесовосстановление.

День Байкала – утвержден постановлением Законодательного собрания Иркутской области в 1999 году и вписан в перечень государственных праздников России.