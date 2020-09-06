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План восстановления экономики примут в России

Источник:
ТАСС
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Фото: NVO / CC BY-SA 3.0

Российское правительство завершило работа над планом восстановления экономики страны и он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Он [план восстановления экономики] закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом», — сообщил ТАСС Белоусов.

По словам первого вице-премьера, в сентябре план должен быть уже утвержден.

Первоначальный проект национального плана восстановления экономики был представлен президенту 2 июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка.


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