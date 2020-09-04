Смерть Клюева поставила под вопрос продолжение «Ворониных»

Переговоры о продолжении сериала «Воронины» шли как раз в тот день, когда стало известно о смерти актера Бориса Клюева, исполняющего роль дедушки семейства Николая Воронина.

По словам гендиректора телеканала «СТС Медиа» Вячеслава Муругова, продюсеры думали продлить сериал на два сезона. Но после известия о смерти Клюева, судьба проекта оказалась под вопросом.

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«На нем (Клюеве) вообще все держалось, это мое мнение. Нам будет его очень сильно не хватать», — сказал Муругов в интервью «Пятому каналу».

Сериал «Воронины» впервые вышел в ноябре 2009 года, с этого времени было выпущено 24 сезона. Речь шла о семейной паре Косте и Вере Ворониных, в чью жизнь постоянно вмешиваются их родственники — родители мужа Николай Петрович (Клюев) и Галина Ивановна, живущие в соседней квартире.

Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни из-за рака легких. О болезни актера было известно, но смерть артиста стала для его коллег неожитданностью.