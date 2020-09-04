НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Смерть Клюева поставила под вопрос продолжение «Ворониных»

Источник:
Sibnet.ru
126 0
Фото: © кадр из сериала «Воронины»

Переговоры о продолжении сериала «Воронины» шли как раз в тот день, когда стало известно о смерти актера Бориса Клюева, исполняющего роль дедушки семейства Николая Воронина.

По словам гендиректора телеканала «СТС Медиа» Вячеслава Муругова, продюсеры думали продлить сериал на два сезона. Но после известия о смерти Клюева, судьба проекта оказалась под вопросом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда выйдут новые сезоны российских сериалов?

«На нем (Клюеве) вообще все держалось, это мое мнение. Нам будет его очень сильно не хватать», — сказал Муругов в интервью «Пятому каналу».

Сериал «Воронины» впервые вышел в ноябре 2009 года, с этого времени было выпущено 24 сезона. Речь шла о семейной паре Косте и Вере Ворониных, в чью жизнь постоянно вмешиваются их родственники — родители мужа Николай Петрович (Клюев) и Галина Ивановна, живущие в соседней квартире.

Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни из-за рака легких. О болезни актера было известно, но смерть артиста стала для его коллег неожитданностью.

Еще по теме
Вышел новый трейлер фильма «Не время умирать» о Бонде
Коронавирус у нового «Бэтмена» приостановил съемку фильма
Российские фильмы: каким кино можно гордиться
Минкульт отправил наследников Цоя в суд из-за претензий к Учителю
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
•
Белоруссия перебросит энергопотоки из Литвы в порты России
•
Ученый предсказал сокращение население России на 40 млн человек
•
Сборная России победила в первом матче Лиги наций
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Главе Бурятии вручили зуб шерстистого носорога
Сибирь 04.09.2020 14:28
Популярные у туристов горные маршруты нашли в Сибири
Сибирь 04.09.2020 14:16
Снег выпадет в горах Алтая
Сибирь 04.09.2020 14:12
Жительница Новосибирска утонула на заплыве для видео
Сибирь 04.09.2020 13:45
Самое популярное
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
7783
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
5324
Наследники творчества Цоя попросили у Путина запретить фильм Учителя
4456
Депутаты Новосибирска ответили на разоблачение Навального
4072
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
•
Белоруссия перебросит энергопотоки из Литвы в порты России
•
Ученый предсказал сокращение население России на 40 млн человек
•
Сборная России победила в первом матче Лиги наций
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Тьфу, какое мелочное и презренное у нас государство.... Готово даже обложить продажу ношенных штанов.

Jek

Минфин наверное чего-то не понимает в этой жизни. Допустим, я купил Aurender A100 за 400.000 рублей....

cre

Цитатаможет принести в российский бюджет около 80 миллиардов рублей в годИ убытка на 100 миллиардов рублей...

slavaynin

А за что их любить?когда СССР рухнул они с Русскими очень мерзко обошлись.

anbel13

"Ефремов также посчитал, что если бы он не был знаменитостью, то наказание было бы менее строгим"Был...