Смерть Клюева поставила под вопрос продолжение «Ворониных»

Переговоры о продолжении сериала «Воронины» шли как раз в тот день, когда стало известно о смерти актера Бориса Клюева, исполняющего роль дедушки семейства Николая Воронина.
По словам гендиректора телеканала «СТС Медиа» Вячеслава Муругова, продюсеры думали продлить сериал на два сезона. Но после известия о смерти Клюева, судьба проекта оказалась под вопросом.
«На нем (Клюеве) вообще все держалось, это мое мнение. Нам будет его очень сильно не хватать», — сказал Муругов в интервью «Пятому каналу».
Сериал «Воронины» впервые вышел в ноябре 2009 года, с этого времени было выпущено 24 сезона. Речь шла о семейной паре Косте и Вере Ворониных, в чью жизнь постоянно вмешиваются их родственники — родители мужа Николай Петрович (Клюев) и Галина Ивановна, живущие в соседней квартире.
Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни из-за рака легких. О болезни актера было известно, но смерть артиста стала для его коллег неожитданностью.