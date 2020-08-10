Когда выйдут новые сезоны российских сериалов?

Новые сезоны российских сериалов появятся на телеэкранах в стартующем сезоне, работа над популярными проектами в самом разгаре. Мы собрали самые ожидаемые продолжения российских телевизонных шоу.



«Метод-2»

О скором выходе второго сезона сериала «Метод» с Паулиной Андреевой в главной роли начали говорить еще в конце 2019 года. Премьера должна была состояться на Первом канале в ноябре 2019 года, но оказалась затянута, до сих пор сериал не вышел и дата его премьеры не назначена.

Во втором сезоне события происходят через год после смерти Меглина (Хабенский). Есеня (Андреева) не может забыть о том, что произошло. Призраки прошлого возвращают ее в тот день, когда она потеряла Меглина. Есеня пытается начать жить заново — рядом с ней муж, подрастает дочь, но все, о чем она мечтает — это поскорее вернуться к работе.

Такой шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Есеня возвращается на службу и в первый день снова теряет близкого человека, своего друга и напарника. Поиски убийцы приводят героиню к разгадке тайн прошлого. Стекловой, которая еще не успела оправиться от одного кошмара, приходится столкнуться с новым.

«Мажор-4»

Финал третьего сезона «Мажора» ставил под большой вопрос создание продолжения истории, ведь для героев вроде бы все закончилось. Трагичный финал был неприемлем для поклонников, это могло послужить причиной новых съемок. На данный момент известно, что после завершения пандемии в кинотетарах покажут полнометражный фильм «Мажор», а четвертый сезон выйдет уже после его премьеры.

Фото: © кадр из сериала «Мажор»

«По сути, к фильму можно относиться как к четвертому сезону: с героем будет что-то происходить, а следом выйдет новый сезон сериала. При этом фильм расскажет отдельную законченную историю», — сказал управляющий партнер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов.

Сюжет сериала «Мажор» повествует о молодом и безответственном парне Игоре Соколовском. Для воспитания его отправляют работать в полицию, постепенно Соколовский становится настоящим борцом с преступностью, параллельно он расследует личную трагедию семьи.

«Ольга-4»

Четвертый сезон сериала «Ольга» уже готов к выходу, премьера состоится 31 августа на канале ТНТ. При этом зрители увидят новый сезон спустя два года после окончания третьего. Некоторые актеры, которые исполняли роли детей, прилично подросли и теперь их ждут новые сюжетные линии.

В новых сериях комедийного сериала «Ольга» главная героиня решает заняться собственной жизнью, только у ее семьи сразу все идет наперекосяк. Герои снова будут попадать в нелепые, а порой и опасные ситуации. Но главное, что прояснит для себя Ольга в четвертом сезоне — кто действительно ее любит, и любит ли она себя.

«Дылды-2»

Спортивный сериал «Дылды» с Павлом Деревянко в главной роли вышел на канале СТС осенью 2019 года и сразу же полюбился зрителям. Создатели проекта не стали томить поклонников долгим молчанием и практически сразу объявили о продлении комедии на второй сезон, съемки которого сейчас в самом разгаре. О дате выхода второй части сериала «Дылды» пока неизвестно.

Канал СТС уже заинтриговал зрителей сюжетов нового сезона, сообщив, что в сюжете появится новая героиня. К проекту присоединилась блогер, экс-участница шоу «Холостяк» Снежана Самохина. Она исполнит роль сексуальной волейболистки Дианы, которая добавит проблем тренеру Михаилу Ковалёву.

«Универ.10 лет спустя»

После завершения проекта «Универ» и «Универ. Новая общага» история студентов была полностью рассказана. Но 3 августа актрисы Настасья Самбурская и Анна Хилькевич сообщили в соцсетях, что они снимаются в новом сезоне сериала. Он будет называться «Универ. 10 лет спустя».

Никакие подробности сюжета пока не разглашаются. Скорее всего, в новом сезоне покажут жизнь героев, окончивших университет. В актерском составе нового проекта указаны исполнители полюбившихся зрителям героев, среди них, кроме Самбурской и Хилькевич, Арарат Кещан, Станислав Ярушин, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская, Анна Кузина, Сергей Пиоро.