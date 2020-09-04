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Жена новосибирского политика Толоконская раскритиковала тесты на COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Жена бывшего губернатора Новосибирской области, инфекционист Наталья Толоконская раскритиковала тестирование на коронавирус методом ПЦР, об этом медик написала на своей странице в Facebook.

«С первых дней "коронабесия" я писала, что метод ПЦР не годится для расшифровки эпидситуации, для утверждения, что именно коронавирус виноват в болезни, а тем более смерти Человека», – написала Толоконская.

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Врач призналась, что ранее исследовала образцы сыворотки пациентов с гепатитом С. Она разделила каждую сыворотку и послала в разные лаборатории, результаты не совпали.

«Сейчас всю жизнь людей подчинили результатам ПЦР… Раньше хоть анализы исполняли авторитетные лаборатории, а теперь все, кому не лень. И ОРЗ не дадут переболеть по-человечески. Все подозреваемые! Боюсь думать, что начнётся в школах, детсадах, где осенью, как природой прописано, дети и взрослые будут часто болеть ОРЗ. Тайное всегда становится явным, и правда о "коронабесии" уже всплывает. Но зачем же такой ценой для психики людей, их жизни, если мы вооружены уже более 50 лет исчерпывающей научной информацией для принятия верных решений?» – высказалась врач. 

Наталья Толоконская – инфекционист, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ. Сейчас она занимается гомеопатией. Её муж Виктор Толоконский долгое время был губернатором Новосибирской области, сейчас – советник губернатора Андрея Травникова.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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