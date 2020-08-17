«Вектор» начал второй этап испытаний вакцины от COVID-19

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Абсолютно точно в каждой стране и в Российской Федерации должно быть несколько разных вакцин, чем сегодня и занимаемся», — цитирует ТАСС Попову.

Она отметила, что все добровольцы, принимающие участие в испытаниях, чувствуют себя хорошо. Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах 27 июля. В исследованиях участвует 300 добровольцев, в том числе 60 сотрудников центра.

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В августе генеральный директор центра Ринат Максютов сообщил, что «Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре, а в начале следующего года может стартовать массовая вакцинация.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Препарат разработали в Национальном исследовательском центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.