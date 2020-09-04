Спрос на новые авто снова простимулируют

Льготные программы по стимулированию спроса на автомобили, произведенные в России, будут продлены на 2021 год, сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

«Программы, которые мы реализуем, и новые программы стимулирования спроса (на российские автомобили), которые мы разрабатываем, — мы каждый год расширяем спектр возможностей, — безусловно, будут продолжены. И в этом году, и в следующем году», — цитирует ТАСС Морозова.

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Замминистра добавил, что с начала года было продано более 120 тысяч автомобилей по льготным программам, планируется довести количество до 200 тысяч. На это выделено 45 миллиардов рублей.

«Если представить количество автомобилей, участвующих в программе, то все они, если их выстроить в цепочку, протянулись бы на 900 километров, огромное количество», — сказал он.

Сейчас в стране действуют программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Летом их параметры расширили: купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений и семьи с одним ребенком и граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in. Есть программы льготного лизинга «Русский тягач» и «Свое дело», а также «Доступная аренда» для развития каршеринга.