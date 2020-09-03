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Водители определили приемлемую сумму для следующего авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Большинство водителей в России готовы потратить на следующий автомобиль от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом «Дром».

Четверть респондентов (25%) готовы купить следующую машину за сумму от 1 миллиона до 2 миллионов рублей. Вариант «от 200 до 500 тысяч» выбрали 22,5%, «от 2 миллионов рублей» — 15% опрошенных, «от 500 до 700 тысяч» — 14%. 11% могут выделить «до 200 тысяч рублей».

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Среди регионов России вариант ответа «до 200 тысяч рублей» набрал больше всего голосов (18,5%) у крымчан. Столица подтвердила статус наиболее платежеспособного города в стране. Сразу 14% москвичей собираются потратить на следующий автомобиль более 3 миллионов рублей (самый «дорогой» из предложенных вариантов ответа).

«По моему мнению, стоимость автомобиля должна равняться сумме от трех до шести зарплат. Тогда не будешь над ним трястись и "плакать" из-за каждой царапины. Для меня это глупо — брать кредиты, экономить каждую копейку, жить в малосемейке, но ездить на "крузаке"», — поделился один из респондентов.

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Авто #Авторынок #Деньги
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Топ комментариев

Иркут 69

Деревянный скачет от любых известий, как пульс у пациента. Диагноз - повышенная волатильность.

Darkin Sral

Теперь пусть англичане объяснятся, почему на их и нашей территории травят российских граждан. Англечане...

pkv84

Ну сейчас начнется,я как только Овального в Германию увезли сказал ,что сейчас новичок у него найдут,можно...

DYNAMO7294

Но плешивого только крысиным ядом травить!

Disobedient

Лет через сто рассекретят что психостимуляторов нажрался.