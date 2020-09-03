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ВМФ получит шлемы для управления пушками поворотом головы

Источник:
ТАСС
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Фото: US gov

Экипажи кораблей ВМФ России получат шлемы-целеуказатели, позволяющие управлять 30-миллиметровыми автоматическими пушками АК-630 поворотом головы, сообщил ТАСС замгендиректора концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов.

«Нами разработана новая версия оптико-электронных систем наведения с использованием нашлемных целеуказателей. Оператор поворотом головы производит первичное наведение АК-630 на объект поражения, а дальше система захватывает цель автоматически. Комплекс проходит заводские испытания», — приводит ТАСС слова Борисова.

Он пояснил, что шлем-целеуказатель призван повысить эффективность поражения в ближней зоне ПВО корабля таких воздушных целей, как беспилотники, вертолеты, крылатые ракеты и т.д. Специалист добавил, что шлем может использоваться также для первичного целеуказания по надводным целям.

Скорострельная шестиствольная артиллерийская установка АК-630 имеет калибр 30-миллиметров и предназначена для поражения воздушных целей на дальности до четырех километров и легких надводных сил противника на дистанциях до пяти километров.

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