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Дендропарк в Новосибирске оцепили из-за медведя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правоохранительные органы оцепили дендропарк в Заельцовском районе Новосибирска из-за сообщения пенсионера о том, что он видел там медведя, сообщила Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Новосибирской области.

«От пенсионера поступило сообщение, что в лесном массиве в Заельцовском районе он видел животное, похожее на медведя. На месте работают полицейские и представители лесничества. Проводится проверка сообщения. Подтвердить либо опровергнуть нахождение животного в лесном массиве не представляется возможным», — сказала собеседница.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что медведь якобы сбежал из коттеджа поблизости. Также рядом с дендропарком находится Новосибирский зоопарк имени Шило.

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