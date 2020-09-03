Дендропарк в Новосибирске оцепили из-за медведя

Правоохранительные органы оцепили дендропарк в Заельцовском районе Новосибирска из-за сообщения пенсионера о том, что он видел там медведя, сообщила Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Новосибирской области.

«От пенсионера поступило сообщение, что в лесном массиве в Заельцовском районе он видел животное, похожее на медведя. На месте работают полицейские и представители лесничества. Проводится проверка сообщения. Подтвердить либо опровергнуть нахождение животного в лесном массиве не представляется возможным», — сказала собеседница.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что медведь якобы сбежал из коттеджа поблизости. Также рядом с дендропарком находится Новосибирский зоопарк имени Шило.