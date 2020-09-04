Фильм дня: «Цель номер один»

Фильм «Цель номер один» об охоте на самого опасного террориста в мире был признан лучшим фильмом года по версии нескольких сообществ кинокритиков США.

США/ОАЭ, 2012 год, режиссер Кэтрин Бигелоу, 16+

В ролях: Джессика Честейн, Джейсон Кларк, Кайл Чандлер

Слоган: «Десять лет женщина провела в поисках самого опасного в мире человека»

Фильм «Цель номер один» затрагивает хронику событий охоты на самого опасного террориста в мире Усаму бен Ладена. Вступительные кадры демонстрируют шок нации сразу после трагедии 11 сентября 2001 года.

Центральная героиня киноленты — Майя (Джессика Честейн) — прибывает на Ближний Восток в 2003 году. Она одержима идеей отыскать всех преступников, причастных к теракту в Нью-Йорке. Прототипом героини Честейн стала реальная сотрудница ЦРУ. За участие в операции ее наградили орденом США.

Сразу же после анонса на съемочную группу обрушился шквал критики. Одним из первых свое мнение высказал член палаты представителей США Питер Кинг, задававшийся вопросом — была ли допущена Бигелоу к секретным документам?

Режиссер отделалась брошенной репликой: «Без комментариев». Впрочем, сценарист Боал признался, что большая часть фильма основана на собственных исследованиях. Позже оппоненты президента Обамы заявили, что представители его администрации лично передали создателям картины секретные данные.