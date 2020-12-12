НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Как проверить сигнал Wi-Fi в Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
308 0
Фото: Sean MacEntee / Attribution License
Если уровень сигнала Wi-Fi слабый, работу в Сети не назвать комфортной — сайты еле грузятся, останавливается потоковое видео, а иногда интернет-соединение и вовсе пропадает. Чтобы оценить, по какой причине возникает проблема, следует проверить уровень сигнала Wi-Fi в Windows 10 в процентном выражении.

Почему падает уровень Wi-Fi

Самая частая причина слабого сигнала — удаленность принимающего устройства от точки доступа. Обычно роутер рекомендуется размещать на небольшом расстоянии от компьютеров и ноутбуков, в пределах 15-20 метров.

Еще одна причина — много препятствий между устройствами, например, несколько стен. Считается, что самый серьезный поглотитель радиосигнала — бетон с металлической арматурной решеткой, который может ослабить Wi-Fi на 60-70%.

Где посмотреть уровень Wi-Fi

Операционная система Windows 10 показывает уровень сигнала Wi-Fi на ярлыке «Параметры сети» и «Интернет» на панели задач, а также в свойствах адаптера. Чтобы зайти туда, нужно открыть Панель управления, а затем выбрать вкладки «Сеть и Интернет» и далее «Сетевые подключения».

Если пользователь открывает «Параметры сети», то ему доступно лишь графическое отображение количества антенн соединения. В свойствах адаптера можно посмотреть дополнительные сведения — скорость Wi-Fi соединения.

Как определить точное значение сигнала

Для диагностики плохого сигнала недостаточно просто узнать скорость соединения, необходим точный уровень Wi-Fi в процентном соотношении. Только после получения конкретной цифры можно будет сделать вывод, что сигнал роутера ослаблен.

Для этого следует открыть «Командную строку» (приложение cmd.exe) и выполнить команду для запуска специальной утилиты: netsh wlan show interfaces. После в командной строке отобразится нужная информация — Windows 10 покажет точный уровень сигнала Wi-Fi в процентах.

Чем ближе полученная цифра к 100%, тем лучше уровень сигнала. Аналогичную команду можно выполнить в оболочке PowerShell (приложение powershell.exe), которая более удобна для работы по сравнению с допотопной командной строкой.

Если итоговый процент слишком низкий, следует попробовать улучшить цифру, переместив точку доступа Wi-Fi или сменив канал передачи данных на роутере. После изменений нужно снова замерить уровень сигнала и выбрать оптимальный вариант.

Тема: Хайтек для жизни
Пропадает Wi-Fi: простые советы по установке роутера в квартире
Как заполировать царапины на экране смартфона
Как выбрать Wi-Fi роутер для квартиры
Возможности и отличия домашнего ТВ
смотреть все
Технологии #Интернет #Потребитель
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин оценил многообразие полов в некоторых странах
•
Миру предрекли самый страшный экономический кризис
•
Умер легендарный актер Валентин Гафт
•
Дочь Кадырова получила высокую должность
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
Как это работает
•
Как проверить сигнал Wi-Fi в Windows 10
•
Сколько стоит Дед Мороз: как заказать праздник на дом
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Республика Алтай объявила 31 декабря выходным днем
Сибирь 12.12.2020 16:46
Легковой автомобиль врезался в грузовик на трассе в Томской области
Сибирь 12.12.2020 15:46
Красноярский итальянец получил российский паспорт
Сибирь 12.12.2020 14:57
Водитель в Приангарье сбил пешехода на тротуаре и скрылся
Сибирь 12.12.2020 14:36
Самое популярное
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
4150
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
2987
Началось строительство дома для отшельницы Агафьи Лыковой
2826
Ученые заявили о приближении Третьей мировой войны
2642
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин оценил многообразие полов в некоторых странах
•
Миру предрекли самый страшный экономический кризис
•
Умер легендарный актер Валентин Гафт
•
Дочь Кадырова получила высокую должность
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ifhbrjd

Ага, сейчас, когда безработица на подъеме - самое время добавить людей на рынок труда. Таких и раньше...

Uynachalnica

Славяша, а я до последнего питал надежды, что ты в здравом уме, даже, получая деньги за свои посты!

klinok74

вы не внимательны.взорвалась бомба приманка в результате никто не пострадал,а когда подошли сотрудники...

Иркут 69

Эти "люди", Славик никогда не кончатся. Холопов и приспешников несть числа. Пока они живут, присосавшись...

-Керя-

Да здравствует Российская экономика самая непонятная экономика в мире