Воздушный змей унес в небо ребенка

Трехлетняя девочка в тайваньском городе Синьчжу чудом выжила после того, как ее унес в небо огромный воздушный змей.

Инцидент произошел на фестивале воздушных змеев, его участники запускали оранжевую конструкцию в несколько десятков метров длиной, передает Associated Press. Ребенок случайно запутался в ткани хвостовой части змея и взмыл вместе с ним вверх.

В какой-то момент девочка оказалась на высоте 30-этажного дома, очевидцы принялись кричать от ужаса. Им удалось натянуть леер, в результате воздушный змей стал плавно снижаться. Через несколько секунд девочку сумели поймать.

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Ребенок по фамилии Линь в итоге провел в небе порядка 30 секунд. После спасения ее доставили в больницу, однако она отделалась лишь ссадинами на лице и шее. Несмотря на счастливый финал, проведение фестиваля приостановили.