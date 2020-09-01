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Воздушный змей унес в небо ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Трехлетняя девочка в тайваньском городе Синьчжу чудом выжила после того, как ее унес в небо огромный воздушный змей.

Инцидент произошел на фестивале воздушных змеев, его участники запускали оранжевую конструкцию в несколько десятков метров длиной, передает Associated Press. Ребенок случайно запутался в ткани хвостовой части змея и взмыл вместе с ним вверх.

В какой-то момент девочка оказалась на высоте 30-этажного дома, очевидцы принялись кричать от ужаса. Им удалось натянуть леер, в результате воздушный змей стал плавно снижаться. Через несколько секунд девочку сумели поймать.

Ребенок по фамилии Линь в итоге провел в небе порядка 30 секунд. После спасения ее доставили в больницу, однако она отделалась лишь ссадинами на лице и шее. Несмотря на счастливый финал, проведение фестиваля приостановили.

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