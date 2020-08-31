Студия Marvel выпустила трогательное видео в память о Чедвике Боузмане, воплотившем в киновселенной роль Черной пантеры.

Актер умер в минувшую пятницу от рака. Ему было всего 43 года. В ролике, опубликованном на Youtube-канале студии, показаны кадры со съемок «Черной пантеры» и тех частей «Мстителей», в которых появлялся герой Боузмана.

Актеры и члены съемочной группы вспоминают о том, как работали с Чедвиком, говорят о его таланте. В самом конце показано интервью с Чедвиком, где он говорит о значимости фильма «Черная пантера». По его мнению, картина дает надежду многим людям по всему миру.

По официальному сообщению социальной сети Twitter, сообщение о кончине Боузмана стало самым популярным в истории Twitter. На данный момент твит с черно-белой фотографией актера и известием о кончине набрал 7,3 миллиона «лайков».

«Твит, набравший наибольшее число лайков за все время. Дань уважения, достойная короля», – сказано в сообщении социальной сети.

Ранее коллеги актера в своих аккаунтах выразили соболезнования семье и близким Чедвика, они рассказали, что смерть друга потрясла их, делились воспоминаниями о характере и привычках актера.

«Смерть Чедвика опустошила нас. Он был нашим Т'Чаллой, нашей Чёрной Пантерой и дорогим другом. Каждый раз, когда он приходил на съёмочную площадку, он излучал радость и харизму, и каждый раз, когда он появлялся на экране, он создавал нечто незабываемое. Он сыграл множество замечательных людей в своих работах, он был лучшим в этом деле. Он был таким же умным, добрым, ярким и сильным, как и любой человек, которого он играл. Теперь он занимает место среди них, как икона на века. Семья Marvel Studios глубоко оплакивает его потерю, и сегодня мы скорбим вместе с его семьёй», – отмечал глава студии Marvel Кевин Файги.

Том Холланд, исполнивший роль Человека-Паука, написал, что Чедвик был образцом для подражания не только для него самого на съемочной площадке, но и для миллионов других людей по всему миру. Он принес радость и счастье многим.

«Это невероятно душераздирающе. Чедвик был особенным. Настоящий самородок. Он был глубоко увлеченным и любознательным художником. Ему предстояло создать так много удивительного. Я бесконечно благодарен за нашу дружбу. Покойся с миром, король», – написал исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс.

Десятки тысяч сообщений скорбящих фанатов заполнили соцсети, а хэштег #WakandaForever стал одним из наиболее популярных в эти дни.