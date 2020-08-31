Украинцам предрекли катастрофу страшнее Чернобыля

Разрушение инфраструктуры в Донбассе грозит масштабной экологической катастрофой пострашнее Чернобыля, заявил замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин

По его словам, многие шахты затоплены и «брошены на произвол судьбы», а водонакопители переполнены. Необходимо срочно организовывать работы по их очистке, поскольку вода может заполнить все местные реки и озера, а затем войти в Азовское и Черное моря, считает Фокин.

«Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария», — цитирует РИА Новости слова замглавы украинской делегации.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.