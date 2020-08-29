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Легковушка в Новосибирске протаранила жилой дом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Легковой автомобиль врезался в многоквартирный дом в новосибирском микрорайоне Пашино. В результате ДТП один человек погиб, сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирска.

«Ночью автомобиль врезался в жилой дом. В результате ДТП мужчина-пассажир скончался на месте, пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами», — говорится в сообщении.

Сначала автомобиль врезался в припаркованную машину, затем оба автомобиля — в подъезд жилого дома. В результате были заблокированы двери подъезда. На место ДТП пришлось вызывать пожарно-спасательные подразделения, которые разблокировали подъезд.

По предварительным данным, водитель автомобиля был пьян, его задержали. Сотрудники ГИБДД устанавливают полную картину инцидента.

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Легковушка в Новосибирске протаранила жилой дом
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