Врач рассказала, кому опасно есть чипсы

Чипсы содержат большое количество вредных веществ, они ведут к ожирению, сахарному диабету, поэтому есть их не рекомендуется, сообщила Sibnet.ru врач превентивной медицины, гастроэнтеролог клиники «Здравица» Марине Асатрян.

24 августа считается днем рождения чипсов. В 1853 году клиенту ресторана не понравились слишком толстые ломтики картофеля фри. Тогда повар Джордж Крам порезал картофель толщиной с лист бумаги и пожарил. Это блюдо очень понравилось гостям ресторана. Это блюдо стало самым заказываемым в ресторане.

По словам врача, чипсы содержат огромное количество соли, «плохих» жиров, рафинированных углеводов, некоторые производители добавляют также сахар, что делает данный продукт высококалорийным. Также в составе ароматизаторы, усилитель вкуса — глутамат натрия.

Регулярное использование данного продукта ведет к ожирению, нарушению работы желудочно-кишечного тракта, сахарному диабету, особенно опасно для детей, добавила врач.

«У детей очень быстро развивается зависимость от таких сильных сладко-солоноватых вкусов в сочетании с приятным хрустом. Развивается неправильная пищевая привычка. Есть их не рекомендуется никому и никогда», — отметила Марине Асатрян.