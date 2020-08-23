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Тихановская выступила за полное сохранение связей с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: © stranadlyazhizni; instagram.com/stranadlyazhizni/

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что страна будет продолжать поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти. Белоруссия — это не Украина, подчеркнула она.

«Совершенно очевидно, что Россия наш сосед. И что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с РФ, причем даже в больших объемах, чем с Европейским союзом», — сказала Тихановская интервью французскому публицисту и философу Бернар-Анри Леви.

Она заверила, что никто не будет выступать против такой ситуации, в том и она сама. «И я уверена, что никто не сделает поворота на 180 градусов. Потому что Белоруссия — это не Украина», — приводит ТАСС слова Тихановской.

На вопрос интервьюера, чего она ожидает от Запада, Тихановская ответила, что поддержки. «А также того, что вы поможете нам убедить Лукашенко, что его время вышло, что ему пора уходить», — добавила она.

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9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80,1% голосов. Светлана Тихановская, которая, по официальным данным ЦИК, заняла на выборах второе место, набрав 10,12% голосов.

Сразу после подведения итогов в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались столкновениями с сотрудниками органов правопорядка. Тихановская не признала результаты выборов. Она инициировала создание Координационного совета, задачей которого должно стать обеспечение передачи власти.

Тема: Выборы президента Белоруссии
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Алекс555

Бастующие думают,что эти заводы будут им принадлежать. Где наши заводы и фабрики после 90-х.

жизнилюб

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Иркут 69

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karuto

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west_nik

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