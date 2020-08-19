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Лукашенко пообещал «остудить горячие головы» лидеров оппозиции

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Создание Координационного совета оппозиции — это попытка захвата власти, в отношении инициаторов этой идеи будут предприняты «адекватные меры», заявил во вторник президент действующий президент республики Александр Лукашенко.

«Они (оппозиция) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — приводит ТАСС слова Лукашенко, сказанные им на встрече с членами Совбеза страны.

Он предупредил тех, «кто вошел в этот штаб», что будут приниматься «адекватные меры». В состав оппозиционного совета вошли люди «из бывших "прикорытников", как они их называют», сказал Лукашенко. «Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», — добавил он.

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Президент Белоруссии считает, что предлагаемая оппозицией программа фактически предполагает «ползучий запрет русского языка». "В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка», — отметил он.

Оппозиционный координационный совет не ставит своей целью захват власти в Белоруссии неконституционным путем, заявила доверенное лицо экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. «Мы действуем только законными и ненасильственными методами», — подчеркнула она.

Глава штаба бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова отметила, что белорусской оппозиции важно сохранить партнерские отношения с Россией. «Мы постоянно посылаем месседжи, что нам очень важно сохранять именно партнерские отношения, взаимовыгодные, прагматичные со всеми партнерами, в том числе с Россией», — сказала она.

Тема: Выборы президента Белоруссии
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