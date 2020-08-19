Лукашенко пообещал «остудить горячие головы» лидеров оппозиции

Создание Координационного совета оппозиции — это попытка захвата власти, в отношении инициаторов этой идеи будут предприняты «адекватные меры», заявил во вторник президент действующий президент республики Александр Лукашенко.

«Они (оппозиция) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — приводит ТАСС слова Лукашенко, сказанные им на встрече с членами Совбеза страны.

Он предупредил тех, «кто вошел в этот штаб», что будут приниматься «адекватные меры». В состав оппозиционного совета вошли люди «из бывших "прикорытников", как они их называют», сказал Лукашенко. «Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», — добавил он.

#Мир Лукашенко заявил, что перевыборы возможны только «через его труп»

Президент Белоруссии считает, что предлагаемая оппозицией программа фактически предполагает «ползучий запрет русского языка». "В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка», — отметил он.

Оппозиционный координационный совет не ставит своей целью захват власти в Белоруссии неконституционным путем, заявила доверенное лицо экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. «Мы действуем только законными и ненасильственными методами», — подчеркнула она.

Глава штаба бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова отметила, что белорусской оппозиции важно сохранить партнерские отношения с Россией. «Мы постоянно посылаем месседжи, что нам очень важно сохранять именно партнерские отношения, взаимовыгодные, прагматичные со всеми партнерами, в том числе с Россией», — сказала она.