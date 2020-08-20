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Первый «Гарри Поттер» собрал 1 млрд почти за 20 лет проката

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Перевыпуск первого фильма о Гарри Поттере в Китае спустя 19 лет после премьеры позволил картине наконец-то собрать в прокате более 1 миллиарда долларов.

Как сообщил портал Variety, в прошлые выходные первая часть фильма о мальчике-волшебнике заняла первое место по кассовым сборам в Китае. Ее показали в 16 тысячах кинозалов, а создатели заработали дополнительные 13,6 миллиона долларов.

На сегодняшний день фильм в общей сложности собрал в прокате 1,001 миллиарда долларов. Это делает его вторым фильмом в франшизе из восьми фильмов, преодолевшим отметку в миллиард долларов.

Больше всех в 2011 году собрала финальная часть саги – «Гарри Поттер и Дары смерти – 2», тогда этот фильм заработал в мировом прокате 1,34 миллиарда долларов. А общие кассовые сборы фильмов о Поттере составили 7,74 миллиарда долларов.

«Мы очень рады видеть, что« Гарри Поттер и философский камень» восхищает новое поколение зрителей. Популярность фильма среди кинозрителей в Китае, которые открывают для себя его впервые, доказывает, что привлекательность этих историй действительно вневременная и универсальная», – прокомментировал представитель Warner Bros. Pictures Эндрю Криппс.

«Гарри Поттер и философский камень» был впервые выпущен в 2001 году и стал коммерческим хитом, заработав 974 миллиона долларов на продаже билетов. Фильмы познакомили мир с молодыми звездами Дэниэлом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом.



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