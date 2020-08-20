NASA обнаружило гигантскую магнитную аномалию над Землей

NASA зафиксировало расширение гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью.

Магнитное поле Земли действует как щит планеты, отражая заряженные солнечные частицы. Обнаруженная аномалия для этого щита — как ахиллесова пята в магнитном поле Земли, защищающем планету от опасного космического излучения, приводит РИА Новости сообщение NASA.

Причиной возникновения аномалии могли стать две особенности нашей планеты: наклон ее оси и поток расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра.

В области под аномалией имеется огромный резервуар плотной породы под названием Африканская крупная область с низкой скоростью сдвига. Он расположен в нижней части мантии Земли на глубине примерно трех тысяч километров. Из-за него нарушается генерация магнитного поля, что усугубляется наклоном планеты.

Ученые обнаружили, что аномалия постепенно смещается в северо-западном направлении. Более того, они предполагают, что она может разделиться на две части, у каждой из которых будет отдельный центр минимальной магнитной интенсивности.