Иммунитет к COVID-19 нашли у каждого шестого подростка в Приангарье

Максимальный показатель наличия антител к коронавирусу выявили у подростков в возрасте от 13 до 17 лет (13,8%) в Приангарье. Каждый шестой ребенок в регионе уже имеет иммунную защиту от COVID-19, сообщил директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сергей Балахонов.

Массовое тестирование населения области провели с целью изучения популяционного иммунитета к коронавирусу. Антитела к нему имеются только у 5,8% жителей региона. То есть говорить о коллективном иммунитете пока рано. Для него необходим показатель в 60-70%.

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Но максимальный показатель наличия антител выявили у возрастной группы от 14 до 17 лет — 13,8%. Это означает, что каждый шестой подросток региона имеет антитела к COVID-19. Кроме того, исследование показало, что дети до 17 лет чаще переносят инфекцию бессимптомно.

«Возрастная группа от года до 17 лет является очень интересной в плане эпидемиологической динамики развития процесса. Выяснилось, что у 96,8% из этой категории инфекция протекает со стертыми или бессимптомными формами», — цитирует ИА IrkutskMedia Балахонова.

Также тестирование показало, что наиболее высокие показатели антител к COVID-19 у жителей города Шелехова — 10% и Усолья-Сибирского — 9%.