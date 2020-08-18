Самую высокую температуру в истории зафиксировали в Долине смерти

Национальная метеорологическая служба США в воскренье, 16 августа зафиксировала в Национальном парке Долина смерти самую высокую температуру в мире — 54,4 градуса.

Долина смерти в США считается самым жарким местом на Земле. Именно там 10 июля 1913 года зафиксировали температурный рекорд — 56,6 градусов. Но этот показатель не был признан официально, специалисты сомневаются в его достоверности, сообщает «Погода Mail.ru» со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

Per the climate data in xmACIS2, this is the first time since 1913 that Death Valley has reached 130F. In July 2013, it last reached 129F. If valid, it would be the hottest August temperature at the site by 3F. @NWSVegas pic.twitter.com/gZNBW4NXI4 — NWS WPC (@NWSWPC) August 16, 2020

Сомнения у метеорологов вызывает и температурный рекорд, отмеченный 7 июля 1931 года в Тунисе. Тогда столбик термометра поднялся до отметки 55 градусов.

Исследования 2016 года показали, что ранее зарегистрированные температурные рекорды были «невозможны с метеорологической точки зрения». Если новые исследования это подтвердят, то температура 16 августа 2020 года станет самой жаркой в мире.