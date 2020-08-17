Учителей обяжут вести уроки в масках

Школьных учителей в России в новом учебном году обяжут носить медицинские маски, при этом ученики могут находиться в школе без масок.

Соответствующие правила озвучили на «горячей линии» Минпросвещения. «Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители», — уточнили специалисты ведомства.

Если учителя не будут соблюдать требование по ношению масок, то родители могут обратиться в школьную администрацию. Однако в некоторых случаях педагогам будет разрешено снимать маски при соблюдении безопасной дистанции до ребенка.

Роспотребнадзор ранее назвал требования к школам в условиях пандемии. За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам. Исключение составят занятия, требующие специального оборудования, например физкультура.

С 1 сентября в российских школах должно возобновиться очное обучение. Однако эксперты отмечают, что из-за пандемии некоторые учебные заведения могут столкнуться с трудностями при выполнении требований Роспотребнадзора.