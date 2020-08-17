Иркутяне устроили нелегальную вечеринку на крыше. ВИДЕО

Более 30 человек собралось на крыше многоэтажки в Иркутске на закрытую вечеринку с кальяном и элитным алкоголем. Веселье прервали полицейские, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Вечеринка должна была состояться на крыше многоэтажного дома на улице Гаврилова в четверг. Мероприятия было закрытым, и чтобы попасть на него, нужно было заплатить 500 рублей и быть внесенным в специальный список. К приезду полицейских на дискотеке находилось свыше 30 человек.

В ходе осмотра стражи порядка обнаружили несколько коробок элитного алкоголя, который предположительно планировали продавать на крыше дома.

Кроме того, там было установлено профессиональное оборудование для диджея и светомузыкальная аппаратура. Также посетителям предлагались кальяны. В МВД проводят проверку по факту реализации алкоголя и нарушения режима повышенной готовности, при котором массовые мероприятия запрещены.