Ученые нашли причину потускнения звезды Бетельгейзе

Ультрафиолетовые снимки Бетельгейзе, сделанные телескопом «Хаббл», показали, что эта звезда могла начать тускнеть из-за выброса плазмы из ее недр — сформировалось гигантское облако пыли, которое и стало одной из причин того, что яркость звезды начала падать.

«Снимки с "Хаббла" показали, как большое скопление материи покинуло видимую поверхность звезды и начало двигаться через ее атмосферу. Изначально это облако было от двух до четырех раз ярче звезды, но примерно через месяц южное полушарие Бетельгейзе потемнело. Вероятно, это было связано с выбросом материи», — приводит ТАСС слова заместитель директора Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Андреа Дюпре.

Фото: © NASA/ESA/E. Wheatley (STScI)

Бетельгейзе — одна из самых больших и ярких звезд на небе. Она располагается в созвездии Ориона. Ее можно увидеть даже невооруженным глазом благодаря тому, что она располагается на небольшом расстоянии до Земли, а также ее огромным размерам и массе, которая больше солнечной от 15 до 25 раз. Если бы Бетельгейзе находилась в центре Солнечной системы, ее внешние слои достигали бы орбит Марса или Юпитера.

Сейчас Бетельгейзе находится на последнем этапе звездной эволюции, стадии красного сверхгиганта. Так ученые называют звезды, у которых почти полностью закончились запасы водорода. На этой стадии звезды резко расширяются и начинают сбрасывать вещество внешних оболочек в открытый космос. Из-за этого в космосе появляется огромное количество пыли и формируются яркие газопылевые туманности.

Некоторые особенности того, как колеблется яркость Бетельгейзе, указывают, что эта звезда окончит свое существование в ближайшие несколько тысяч лет. Она должна превратиться в сверхновую, вспышка будет хорошо заметна для наблюдателей на Земле даже днем. Это порождает огромный интерес к судьбе умирающего космического гиганта как среди астрономов, так и публики.