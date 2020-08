Эксперт обрисовал первых кандидатов на увольнение при кризисе

Один из самых известных мотивационных менеджеров мира Брайан Трейси рассказал, как избежать угрозы увольнения в период кризиса. Он привел опрос компания с ответами, кого они будут увольнять в первую очередь.

В кризисный период компании фокусируются прежде всего на финансовых результатах и обращают внимание в основном на продажи, а не на технологии. Как следствие, наиболее успешными в сложной ситуации оказываются те, чья работа непосредственно связана с извлечением прибыли.

«Неважно, каким был ваш предыдущий опыт. Многие люди, начинающие в компании с низовых должностей, поднимаются наверх, потому что демонстрируют способность добиваться наиболее важных для компании результатов — роста продаж и повышения прибыльности. А это обеспечивает рост акций», — сказал в интервью РБК Трейси.

Он ссылается на недавнее американское исследование, при котором представителям различных компаний задавали вопрос: кого они будут увольнять в первую очередь в период рецессии.

«Итог такой — увольнять будут тех, кто дальше всего находится от генерирования прибыли. Если вы на передней линии, занимаетесь продажами, маркетингом, обеспечиваете прибыль, вас не уволят, потому что вы слишком ценны. Если же вы находитесь на два-три уровня позади всего этого, например, бухгалтером работаете, вас могут уволить без ущерба компании», — пояснил эксперт.

Брайан Трейси — известный американо-канадский эксперт в области психологии достижений, глава компании Brian Tracy International, занимающейся коучингом и развитием людей и компаний. Он работал с такими компаниями, как IBM, Deloitte, McDonnell Douglas, Bank of America и другими. Регулярно выступает и пишет колонки для ABC, CNN, The Wall Street Journal, New York Times и др.