Возобновлена работа над новым «Ведьмаком»

Возобновлены съемки второго сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак», ранее процесс был приостановлен из-за коронавируса.

«Осталось три минуты перед тем, как мы во второй раз приступим к работе над новым сезоном "Ведьмака". Все осторожничают, но настроение хорошее. Спасибо команде и Netflix за то, что ищите новые системы общения, уменьшающие тесный контакТ между командой из-за угрозы коронавируса», — написал в своем Instagram режиссер первых двух эпизодов «Ведьмака» Стивен Серджик.

При этом ранее сообщалось, что съемки возобновятся 17 августа, однако команда приступила к рабочему процессу раньше.

Производство второго сезона сериала «Ведьмак» Netflix приостановила в середине марта из-за пандемии. Сообщалось, что шоу зрители смогут увидеть 2021 году, более точная дата пока озвучена не была.

После работы над вторым сезоном создатели займутся производством приквела шоу, в котором будет рассказано о событиях времен Сопряжения сфер, приведших в мир чудовищ и спровоцировавших появление ведьмаков

Действия приквела развернутся во время катастрофического события во вселенной примерно за 1,5 тысячи лет назад до описываемых в сериале и произошедших в книгах событий. Та катастрофа коснулась целой вереницы миров, частично смешала их границы, после чего в мире Ведьмака появилось и множество других существ, не принадлежавших этому миру и не имеющих возможности вернуться домой.