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МВД проверит информацию о «минировании» судов Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Сообщения о том, что неизвестные «заминировали» здания судов Новосибирска, появилась в Сети в четверг. Полиция проверяет информацию, сообщила Sibnet.ru представитель областного ГУ МВД.

«В Ленинский суд Новосибирска поступило сообщение о минировании. По словам нашего читателя, всех посетителей и персонал попросили покинуть здание. Полиция оцепила периметр, перекрыт проезд по малой Троллейной», — сообщили в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: © vk.com/act54

По информации подписчиков, такие же сведения поступили из Заельцовского, Центрального, Железнодорожного, Кировского районных судов. «Информация уточняется», — сообщила представитель пресс-службы МВД.

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Это не первая волна «минирования» госучреждений в Сибири. Так, в феврале сообщения о заложенной в школах взрывчатке поступили на электронную почту образовательных учреждений Сибири и Дальнего Востока в среду утром. В Хабаровске, Благовещенске, Чите, Улан-Удэ, Красноярске, Новосибирске. Учебный процесс был прерван.

Аналогичные случай произошел в январе 2019 года, когда по ряду регионов Сибири и Дальнего Востока прошли сообщения о взрывчатке в зданиях школ, больниц, торговых центров.

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