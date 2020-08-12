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Грибы назвали защитой от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Укрепить иммунитет и защитить организм от коронавируса поможет введение в рацион грибов, заявила исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева.

Специалист отметила, что грибы усиливают защитное действие антител в слюне, не допускающих инфекцию в организм. Также они содержат селен, который предотвращает повреждение клеток, и другие минералы, помогающие вырабатывать эритроциты, пишет «Комсомольская правда».

Кроме грибов, для поддержки иммунной функции организма диетолог посоветовала регулярно употреблять в пищу брокколи. Медведева напомнила, что этот овощ содержит множество полезных микроэлементов.

Также россиянам для крепкого иммунитета порекомендовали употреблять больше оливкового масла прямого отжима, пить натуральный гранатовый сок и есть больше ягод, таких как черника и голубика.

Тема: Распространение коронавируса
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