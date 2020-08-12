Новое романтическое шоу «Секрет» выйдет на ТНТ

Одинокие девушки и парни будут раскрывать самую страшную правду о себе в новом проекте «Секрет», в итоге шоу образовавшиеся пары поборются за денежный приз, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Суть нового романтического шоу — нестандартные знакомства. Девушки и молодые люди будут начинать общение с самой невероятной правде о себе. Если в результате откровений участники единогласно захотят продолжить отношения, то им предложат пройти тест на совместимость и получить 100 тысяч рублей.

Ведущими нового проекта станут Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев. Дата премьеры пока не озвучена, но создатели шоу «Секрет» обещают показать его скоро.