Лукашенко объяснил отключение интернета

Интернет в Белоруссии отключают извне, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым.

Белорусский лидер отметил, что доступ к Сети в Белоруссии отключают для того, чтобы вызвать недовольство местных жителей, передает агентство БелТА. «Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что на Белоруссию целенаправленно «давят со всех сторон». В частности, белорусская разведка отследила «воздействие» на внутренние процессы в стране со стороны Польши, Чехии и Великобритании.

На сайте белорусского оператора «Белтелеком» ранее появилось сообщение о том, что затруднения с доступом к интернету возникли из-за роста множественных кибератак за пределами страны.