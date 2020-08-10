НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Лукашенко объяснил отключение интернета

Источник:
Sibnet.ru
428 6
Фото: © Sibnet.ru

Интернет в Белоруссии отключают извне, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым.

Белорусский лидер отметил, что доступ к Сети в Белоруссии отключают для того, чтобы вызвать недовольство местных жителей, передает агентство БелТА. «Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что на Белоруссию целенаправленно «давят со всех сторон». В частности, белорусская разведка отследила «воздействие» на внутренние процессы в стране со стороны Польши, Чехии и Великобритании.

На сайте белорусского оператора «Белтелеком» ранее появилось сообщение о том, что затруднения с доступом к интернету возникли из-за роста множественных кибератак за пределами страны.

Еще по теме
ЦИК Белоруссии пересчитал результаты выборов
Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
смотреть все
Политика #Мир #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил вакцинировать россиян от гриппа и коронавируса
•
ЦИК Белоруссии пересчитал результаты выборов
•
Россияне озвучили размер идеальной пенсии
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Писательница из Японии рассказала о «сибирском Париже»
Сибирь 10.08.2020 17:50
Жара в Новосибирске сменится дождями и ливнями
Сибирь 10.08.2020 16:25
Жители Приангарья останутся в масках до конца августа
Сибирь 10.08.2020 16:02
Запущен авиарейс из Томска и Барнаула в Белокуриху
Сибирь 10.08.2020 15:41
Самое популярное
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5688
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
4649
Samsung выпустила для россиян самый дешевый смартфон
4260
Игра потребует на прохождение десятки триллионов лет
3463
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил вакцинировать россиян от гриппа и коронавируса
•
ЦИК Белоруссии пересчитал результаты выборов
•
Россияне озвучили размер идеальной пенсии
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Жизнь в неведении: о чем не узнать без камеры наблюдения?
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

cre

ЦитатаМаксимальную пенсию хотели бы получать студенты (62 тысяча рублей)Через 45 лет они получат такую...

Drronum

Россияне могут озвучивать все что угодно, их все равно не кто не слышит.

WSG0600-164-164

Переименуют в афроамериканодыры!!!

slavaynin

Операция "вагнер" прошла с успехом!

Alhazred

Вы побольше желтой прессы читайте и узнаете, что Лукашенко сыграл свадьбу сыну Коле в районе южного полюса...
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter