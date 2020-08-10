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Томич решил побить рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Житель Томска Виталий Вивчар планирует установить новый рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой на задержке дыхания, подробностями будущего достижения спортсмен поделился с Sibnet.ru.

«С точки зрения веса, штанга легче под водой. Но в целом под водой, я бы не сказал, что намного легче. Там есть сопротивление воды, которое не позволяет быстро жать штангу. Плюс дыхание нужно задерживать, а дыхание заканчивается быстрее, чем силы», — сказал Виталий Вивчар.

Рекорд будет устанавливаться 13 августа в 12.00 на озере Лебяжье поселка Победа Томской области. По требованиям комитета Книги рекордов Гиннесса, весь процесс непрерывно нужно снимать на видео. Также за действием должны наблюдать три свидетеля: профессиональный хронометрист, профессиональный тренер и незаинтересованное лицо.

По словам Виталия Вивчара, сейчас рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой установлен американцем Грегом Уиттстоком, он поднял штангу весом 50 килограммов 62 раза. Томичу для постановки рекорда необходимо сделать минимум 63 повторения, пока его наивысший результат — 40 жимов.

Виталий Вивчар – многократный чемпион региональных соревнований, чемпион России и Евразии по русскому жиму. Также он занесен в Книгу рекордов России с результатом жима штанги 55 килограммов на 1006 раз за один час.

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