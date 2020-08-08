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Германия назвала угрозы США «объявлением войны»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Угрозы американских сенаторов ввести санкции против немецкого порта из-за «Северного потока—2» являются объявлением экономической войны, заявил депутат бундестага и бывший министр охраны окружающей среды Юрген Триттин.

«Вмешательство в суверенитет Германии и Европейского союза достигло беспрецедентного уровня агрессивности, который не должен оставаться без ответа», — заявил депутат, передает немецкая газета Handelsblatt.

Политик призвал правительство Германии и Евросоюза найти решительный ответ на американские действия. По его словам, Европа может пригрозить Вашингтону собственными санкциями.

Ранее американские сенаторы направили письмо в адрес оператора порта Мукран в городе Засниц. Там хранятся стальные трубы, необходимые для завершения строительства российского трубопровода через Балтийское море.

В документе утверждается, что если организация продолжит предоставлять для проекта «Северный поток—2» товары, услуги и поддержку, то она столкнется с серьезными санкциями США и «разрушит свое финансовое будущее».

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