Что умеют «умные» камеры домашнего видеонаблюдения?

Камеры «умного» видеонаблюдения позволяют следить за происходящим в квартире или на даче в режиме реального времени с любого устройства — например, смартфона. Похожих внешне устройств на рынке много, но их возможности существенно отличаются. Как понять, какие параметры важны для камер домашнего видеонаблюдения и сделать верный выбор?

Система из коробки

Круглосуточное интеллектуальное видеонаблюдение — это целая система, а не просто стоящая на полочке камера, подключенная к интернету. Именно поэтому пользователю лучше присмотреться к «коробочным» решениям от крупных компаний. Такие камеры представляют собой элементы «умного» дома, при необходимости легко масштабируются и настраиваются.

Для рядового пользователя важно, чтобы камера не требовала длительной настройки, стоила недорого и обеспечивала качественную запись. Среди основных сценариев для такого устройства — удаленное наблюдение за пожилыми родителями, контроль за детьми, нянями или рабочими, которые выполняют ремонт, слежение за домашними животными.

Стандартное «коробочное» решение включает цифровую видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время, встроенным микрофоном и датчиком движения. Чем дороже камера, тем выше качество записи и шире функционал. Однако на практике «модные» возможности камер бывают невостребованными.





Оценим возможности такой системы на примере одного из самых удачных решений на рынке — услуги «Видеонаблюдение» от компании «Ростелеком». Услуга представляет собой готовый бюджетный продукт «под ключ». «Ростелеком» предлагает пользователям несколько камер на выбор, мы разберем возможности самой недорогой из линейки — CS-C2SHW.

Технические характеристики камеры CS-C2SHW:

Угол обзора: 111 градусов

Действие инфракрасной подсветки: до 10 метров

Формат сжатия видео: Н.264

Максимальное разрешение: 1280x720 (со звуком)

Память: карты MicroSD объемом до 128 Гбайт

Функции: детекторы движения и звука, пересечение линий, вторжение в зону

Главная отличительная особенность CS-C2SHW — наличие Wi-Fi, камеру можно подключить к любой сети для передачи данных. Поддерживаются стандарты беспроводного соединения 802.11b/g/n. При этом требования к ширине канала минимальны — для работы нужно соединение со скоростью передачи данных не ниже 512 Кбит/сек.

Видеокамера оснащена удобным шарниром для фокусировки, также она имеет магнитное основание — с его помощью можно легко и просто установить устройство на металл даже вверх ногами без необходимости сверлить и устанавливать крепление. Важно, что камера не требует проводов и легко перемещается при необходимости.

За качество видео отвечает процессор HI3518EV200 известной компании Hikvision, который устанавливается во множество популярных автомобильных регистраторов. Видеозаписи при помощи модуля Wi-Fi отправляются на облачный сервер «Ростелекома», при необходимости ролики можно записывать на «бортовую» MicroSD карту.

Как подключить камеру

Подключенная камера готова для настройки, когда светодиодный индикатор мигает красным цветом. Перед подключением нужно скачать приложение «Умный дом Ростелеком» для смартфонов iOS или Android, оно доступно на Google Play или AppStore, в зависимости от операционной системы. Затем следует авторизоваться или зарегистрироваться в приложении. Также можно авторизоваться с компьютера через сайт «Ростелекома».

Далее последовательность действий следующая:

Выберите видеокамеру из списка устройств

Выберите способ подключения камеры: по проводу или через Wi-Fi





Проводное соединение Ethernet:

Распакуйте камеру и подключите питание в соответствии с инструкцией

Нажмите кнопку «Продолжить»

Введите серийный номер

Нажмите «Продолжить»

Беспроводное соединение Wi-Fi:

Распакуйте камеру и подключите питание в соответствии с инструкцией. Когда камера будет готова к считыванию QR-кода, она издаст звуковой сигнал.

Нажмите «Продолжить»

Укажите Wi-Fi-сеть и введите пароль

Нажмите «Продолжить»

Нажмите «Я готов показать QR-код»

Показывайте QR-код камере. Дождитесь, пока она скажет: «QR-код распознан»

Нажмите «Код распознан»

После успешного добавления устройства в приложение и его авторизации на экране смартфона или планшета появится картинка с камеры, а индикатор на ее корпусе загорится синим светом. Личный кабинет является общим для пользователей из всех регионов страны, поэтому никаких ограничений при просмотре нет — к примеру, можно улететь в Сочи и спокойно наблюдать за своей квартирой в Новосибирске.

Что умеет «умная» камера

Видеокамера CS-C2SHW фиксирует звук и движение, а также имеет функцию контроля вторжения в обозначенную зону и пересечения линии. Кроме этого, устройство оснащено функцией Push-to-talk — это возможность трансляции голосового сообщения. Как шутят разработчики — пользователь может сказать своей собаке «Фу!», даже если находится на работе.

Система легко масштабируется — в личном кабинете разрешено подключать неограниченное количество камер, при этом они могут быть установлены где угодно — например, пользователь может одновременно наблюдать происходящее в помещениях из разных городов, трансляция видео ведется в режиме реального времени.

Ролики по умолчанию доступны для просмотра в течение семи дней, а помеченные записи сохраняются в облачный архив, который доступен в течение месяца. В карточке видеокамеры отображается плеер, пользователь может можно сделать скриншот, сохранить или скачать видео на локальные носители.





Видео также можно перематывать вперед и назад, ставить на паузу, переключаться между прямой трансляцией и просмотром видео из архива, включать или выключать микрофон, менять ширину потока и настройки качества видео, удаленно настраивать поворот камеры, а также выбрать режимы, при которых от устройства будут приходить уведомления.

По умолчанию камера будет посылать пользователю уведомления по определенным сценариям — пересечение указанных линий, движение в зонах, фиксация шума. В настройках доступна градация чувствительности датчика движения — от низкой до высокой. Также пользователь может задавать конкретные зоны и линии, принудительно записывать видео по команде.

Сценарии использования

Большинство пользователей устанавливают системы видеонаблюдения ради безопасности — ведь это фактически недорогой охранный комплекс. Как только кто-то попытается проникнуть в помещение, владелец получит уведомление и подтверждающее видео, после чего сможет вызвать полицию.

Однако в реальности полезных сценариев для «умной» видеокамеры множество. Например, если родители оставляют маленького ребенка с няней, видеонаблюдение позволит узнать, выполняет ли она свои обязанности качественно или спустя рукава, ведь сам малыш вряд ли что-то расскажет маме с папой.

Если в доме дети-школьники, система видеонаблюдения сыграет роль «электронного опекуна» — родители всегда могут проследить, чем заняты их отпрыски, делают ли уроки, не расшалились ли без присмотра. Функция Push-to-talk позволит даже прикрикнуть на детишек, если они затеяли что-то запрещенное.

Еще одним сценарием может быть контроль за проходящим в квартире ремонтом. Под «прицелом» видеокамер бригада строителей будет работать куда быстрее, ведь теперь владелец жилья сможет удаленно следить за временем прихода и ухода работников с объекта, а также длительностью разного рода перерывов в работе.

Пользователь также может удаленно наблюдать за престарелым родственником, если он требует присмотра. Наконец, с помощью «умной» видеокамеры можно следить за домашними животными — некоторые собаки или кошки устраивают целые представления в ожидании своих хозяев. Кстати, подобные курьезы можно сохранить в свою коллекцию или опубликовать на YouTube.

Подведем итоги. При выборе камеры для домашнего видеонаблюдения лучше смотреть на «коробочные» решения. Они проще, гибче и безопаснее. Такую систему буквально за полчаса развернет и подключит даже далекий от компьютерной техники человек. Современные бюджетные камеры обладают достаточным функционалом для большинства сценариев использования.