Польша намерена помочь Украине восстановить контроль над Крымом и Донбассом, заявил переизбранный на второй срок президент страны Анджей Дуда во время инаугурации.

Для этого Польша использует возможности ОБСЕ. В 2022 году Варшава будет председательствовать в организации, которая занимается вопросами безопасности на территории Европы.

«Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины», — подчеркнул польский лидер, передает РИА Новости.

Украинские власти неоднократно объявляли о планах «вернуть Крым», однако каждый раз предлагали различные методы для достижения цели, включая военные. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова окончательно закрыт.