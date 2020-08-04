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Запущен сервис по отказу от «зарплатного рабства»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Международная платежная система Visa и платежный сервис «Яндекс.Касса» запустили в России сервис по переводу заработной платы сотрудников на карты любых российских банков. Он предназначен для юридических лиц, сообщает пресс-служба Visa.

Сервис предоставляет организациям возможность перечисления заработной платы в любой российский банк по выбору сотрудника без формирования платежных поручений, в качестве идентификатора для зачисления средств выступает номер банковской карты.

Предприятиям при желании больше не требуется заключать несколько зарплатных проектов с разными банками. Разработчики отмечают, что сервис будет способствовать решению проблемы так называемого «зарплатного рабства».

Кроме этого, сервис поможет малому и среднему бизнесу оптимизировать соответствующие операционные и финансовые расходы. Например, начисление заработной платы сотрудникам вне зарплатного проекта сейчас сопряжено для работодателей с дополнительными тратами.

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Топ комментариев

olegsbeglov

На нары его, там больше платят

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.

ilya567328

А что-нибудь кроме налога на что-то и запрета на что-то госдума способна?

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

Plaguer

ЦитатаПо мнению аналитика, Путин собирается поглотить Белоруссию.Красавчики, на опережение работают:...
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