Запущен сервис по отказу от «зарплатного рабства»

Международная платежная система Visa и платежный сервис «Яндекс.Касса» запустили в России сервис по переводу заработной платы сотрудников на карты любых российских банков. Он предназначен для юридических лиц, сообщает пресс-служба Visa.

Сервис предоставляет организациям возможность перечисления заработной платы в любой российский банк по выбору сотрудника без формирования платежных поручений, в качестве идентификатора для зачисления средств выступает номер банковской карты.

Предприятиям при желании больше не требуется заключать несколько зарплатных проектов с разными банками. Разработчики отмечают, что сервис будет способствовать решению проблемы так называемого «зарплатного рабства».

Кроме этого, сервис поможет малому и среднему бизнесу оптимизировать соответствующие операционные и финансовые расходы. Например, начисление заработной платы сотрудникам вне зарплатного проекта сейчас сопряжено для работодателей с дополнительными тратами.