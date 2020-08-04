Шойгу ввел ежемесячную надбавку для военных

Министр обороны России Сергей Шойгу ввел ежемесячную надбавку некоторым категориям военнослужащих, об этом глава Минобороны сообщил на селекторном совещании в военном ведомстве.

«Подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения», — сказал Шойгу.

Средний размер доплаты составит 23 тысяч рублей в месяц. Ее будут получать порядка 45 тысяч военных. Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100% оклада, для прапорщиков и сержантов — 110%; для солдат — 120%.

Ранее правительство постановило увеличить оклады российским военным с октября текущего года в 1,03 раза. Изменения коснутся военных, которые проходят службу по контракту или призыву, имеют специальные звания, а также бойцов Росгвардии, сотрудников МВД и ФСИН.