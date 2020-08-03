Писательница из Японии рассказала о неожиданной симпатии к Бурятии

Памятники Ленину чудесным образом уживаются в Бурятии с православными храмами, культурой старообрядцев и буддийскими дацанами. Находясь здесь, невозможно не почувствовать симпатии к этой окраине огромной России, рассказала японская писательница Киёко Аихара в материале для Asahi Shimbun.

«В селе Тарбагатай проживает удивительный народ семейские — забайкальские старообрядцы, чья культура занесена ЮНЕСКО в список шедевров всемирного нематериального наследия человечества», — сообщила она.

Удивила автора и главная площадь Улан-Удэ, на которой находится исполинская статуя головы Ленина. Высота монумента 7,7 метра, а вес — 42 тонны. Аихара спросила у местных жителей, почему они не сносят памятник такой противоречивой личности.

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«Мы буддисты. В отличие от христиан, мы не проводим такой острой грани между белым и черным», — приводит он ответ местных жителей.

В Улан-Удэ недалеко от памятника революционному вождю находятся церкви и буддийские дацаны, в лесах Бурятии можно увидеть деревья, ветки которых обвязаны лоскутами ткани, символизирующие веру природы и шаманизм.

А недалеко от столицы Бурятии стоит Иволгинский дацан, где находится нетленное тело Хамбо-ламы Даши Доржо Итигэлова. У него просят чудесных исцелений и исполнения заветных желаний.

«И вот здесь, на окраине огромной России, вглядываясь в столь похожие на японские черты бурятов, я вдруг ощутила неожиданную симпатию к этому маленькому народу», — резюмировала автор.