Немец удивился исторической памяти сибиряков

Беспорядки в США привели к тому, что люди стали уничтожать памятники истории. Российские города, в том числе и сибирские, удивляют своим подходом к истории и способностью совмещать несовместимое, написал немецкий журналист Марко Д’Эрамо.

Автор в статье для Die Tageszeitung обращает внимание на события в США — снос памятников, а также на разговоры о том, стоит ли взрывать гору Рашмор. На ней высечены в камне портеры четырех президентов Соединенных Штатов, но лишь двое из них не были рабовладельцами. Этот факт смущает современных активистов.

Д’Эмаро отмечает, что, например, в России прекрасно уживаются исторические «противоречия». Особенно это заметно в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и городах Сибири, пишет ИноСМИ со ссылкой на слова автора.

Так, например, в Иркутске, подчеркнул журналист, широкая улица Карла Маркса упирается в площадь, на которой стоит памятник Александру III — самому реакционному царю XIX века.

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«Самым наглядным примером, объединяющего в себе несовместимые противоречия, является, пожалуй, классная комната в одной из школ Красноярска, которую мне довелось посетить. Там на стене за спиной учителя висели портреты царя Николая (слева) и Ленина (справа)», — сообщил корреспондент.

Впрочем, немецкий журналист тут же добавляет, что какой бы безобидной не казалась архитектура в России — сквозь нее «постоянно пробивается шовинизм». По мнение Д’Эмаро, «все, будь то царисты или большевики, были сынами вечной матушки-России».

Но в итоге автор признает, что в сибирских городах жива память о людях разных эпох и политических взглядов. Например, в Новосибирске именем князя-анархиста Петра Кропоткина назван целый район. Подобные примеры типичны и для Иркутска.

«Да и вообще, это по-своему трогательно — оказаться в самом сердце Сибири и прогуляться по парку Парижской коммуны в Иркутске», — резюмирует автор.