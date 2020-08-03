Первый частный космический корабль успешно вернулся на Землю

Частный космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX Илона Маска, вернулся на Землю после проведения двух месяцев на Международной космической станции, сообщило NASA.

Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды в расчетное время. Члены экипажа Даг Хёрли и Боб Бенкен сообщили, что чувствуют себя хорошо.

The first view of the @SpaceX Dragon Endeavour vehicle returning to Earth. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zVxi1DgrSe — NASA (@NASA) August 2, 2020

Созданный компанией SpaceX космический корабль отправился к МКС в конце мая, астронавты провели на орбите два месяца. Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом после отказа США от кораблей Shuttle, с 2011 года астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами».

Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет в космос грузы. После испытательных полетов NASA сертифицирует челнок для штатных миссий, первая из которых запланирована на сентябрь.