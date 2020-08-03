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Первый частный космический корабль успешно вернулся на Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Частный космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX Илона Маска, вернулся на Землю после проведения двух месяцев на Международной космической станции, сообщило NASA.

Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды в расчетное время. Члены экипажа Даг Хёрли и Боб Бенкен сообщили, что чувствуют себя хорошо.

Созданный компанией SpaceX космический корабль отправился к МКС в конце мая, астронавты провели на орбите два месяца. Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом после отказа США от кораблей Shuttle, с 2011 года астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами».

Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет в космос грузы. После испытательных полетов NASA сертифицирует челнок для штатных миссий, первая из которых запланирована на сентябрь.

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