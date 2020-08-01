Жириновский посоветовал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов, которые пройдут в стране 9 августа.

По словам российского политика, власть — это «страшный наркотик», от которого Лукашенко не может оторваться. «Александр Григорьевич, оторвитесь и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», — призвал лидер ЛДПР.

Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок подряд. ЦИК Белоруссии зарегистрировала его кандидатуру в середине июля. Помимо действующего главы государства на пост президента претендуют еще четыре человека.

С Лукашенко на выборах будут конкурировать Светлана Тихановская, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер объединения Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

При этом ЦИК отказалась зарегистрировать еще двух оппозиционных кандидатов — бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-директора «Парка высоких технологий» Валерия Цепкало, после чего в стране начались акции протеста.