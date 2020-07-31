Новый налог придумали для россиян

Министерство экономического развития России предложило ввести единый оборотный налог в размере 6,2%, соответствующий документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас налогоплательщики на общеустановленной системе налогообложения начисляют и уплачивают НДС (ставка 20% к выручке), налог на прибыль (ставка 20% к прибыли), НДФЛ (ставка 13% к фонду оплаты труда), страховые взносы в фонды (ставка 30% к фонду оплаты труда), налог на имущество (не более 2,2% от среднегодовой стоимости имущества).

В результате сумма взносов варьируется от 5% до 30% к выручке в зависимости от отрасли. Между тем, по Налоговому кодексу в России основополагающим принципом является положение о равенстве налогообложения.

Ведомство отмечает, что реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении взамен четырех основных налогов — НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ — единого оборотного налога, который предлагают установить в размере 6,2%.

Единый оборотный налог предлагается удерживать на базе современных банковских технологий — при каждом поступлении денег на расчетный счет организации от покупателей (заказчиков) или при инкассации наличных денег, что позволит устранить налоговую дискриминацию.