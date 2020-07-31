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Курс евро поднялся выше 87 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс евро в пятницу вырос на 1,036 рубля, преодолев отметку в 87 рублей впервые с 1 апреля 2020 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Доллар в ходе торгов подорожал на 6,28 копейки, достигнув отметки в 73,43 рубля.

Рубль продолжает падение, несмотря на рост нефтяных котировок в последние сутки — сорт Brent достиг 43,5 доллара за баррель. Несмотря на ослабление национальной валюты, основные биржевые российские индексы в пятницу подросли на 0,5-0,9%

Российская валюта продолжает снижение к доллару, хотя валюты развивающихся стран в целом растут. Эксперты считают, что одной из причин является повышенный спрос на валюту, связанный с получением дивидендов нерезидентами.

Ослабление рубля началось десять дней назад, с 21 июля доллар вырос на четыре рубля, а евро — на 6,5 рубля. Ситуацию усугубил отказ Центробанка продавать на бирже всю валюту, вырученную после передачи Сбербанка под контроль правительства.

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Топ комментариев

pepelmetal

Это и есть убийство, умышленное убийство, сажать по полной!

staff850

В Хабаровск лучше съезди Вова!!!

a-n-atol

ну тогда минималку поднимайте господа, чтож вы над работающими издеваетесь то

jeryakob

разумно. и две статьи выделить: 1) я главный ,пока захочу. 2) чтоб, я ни сделал , мне ничего не...

Uynachalnica

Да ему и там встречу с фанфарами организуют, причем ни одного митингующего он и не увидит.