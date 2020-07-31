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PayPal остановил внутренние переводы в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sagar Savla / CC BY-SA 3.0

Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России, пользователям теперь будут доступны только международные платежи.

Решение о прекращении внутренних переводов в РФ PayPal принял из-за изменений в законе «О национальной платежной системе». Теперь операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Система продолжит поддерживать международные платежи. Российские пользователи смогут осуществить перевод зарубежным пользователям PayPal и получить перевод из-за границы в обычном режиме.

Прекращение сервисом внутрироссийских переводов приведет к существенным изменениям на рынке, сложно назвать эту новость позитивной, прокомментировал РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

«Сокращение функционала PayPal в России ни в коем случае не означает "сгорания" электронных денег, принудительного закрытия электронных кошельков и так далее», — добавил он.

PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система. В России работает с 2011 года.

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