Форсировавший реку танк Т-72 поразил иностранных журналистов

Аргентинская газета Clarin обратила внимание на видео с учений с российским танком Т72Б3, автор заметки назвал машину «беспрецедентным смертельным оружием», а ее действия «шокирующими».

«Российский танк превращается в "подводную лодку", чтобы пересечь реку и продолжить свою миссию. Шокирующие кадры показывают беспрецедентно смертельное оружие», — говорится в публикации Clarin.

Иностранное СМИ рассказало о подводном вождении танков Т72Б3 — видео с учений в Оренбурге опубликовано на YouTube-канале Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, танкисты оборудовали боевые машины специальными воздуховодами и преодолели водную преграду глубиной до пяти метров. Военные ориентировались по приборам, не допуская остановок и резких поворотов.