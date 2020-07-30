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Форсировавший реку танк Т-72 поразил иностранных журналистов

Источник:
Sibnet.ru
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Аргентинская газета Clarin обратила внимание на видео с учений с российским танком Т72Б3, автор заметки назвал машину «беспрецедентным смертельным оружием», а ее действия «шокирующими».

«Российский танк превращается в "подводную лодку", чтобы пересечь реку и продолжить свою миссию. Шокирующие кадры показывают беспрецедентно смертельное оружие», — говорится в публикации Clarin.

Иностранное СМИ рассказало о подводном вождении танков Т72Б3 — видео с учений в Оренбурге опубликовано на YouTube-канале Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, танкисты оборудовали боевые машины специальными воздуховодами и преодолели водную преграду глубиной до пяти метров. Военные ориентировались по приборам, не допуская остановок и резких поворотов.

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