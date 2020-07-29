Мужчина в Забайкалье выстрелил в ребенка за игру на внедорожнике

Владелец внедорожника в поселке Приаргунск Забайкальского края увидел, как соседский ребенок забрался на запасное колесо автомобиля. Он достал винтовку и выстрелил в мальчика, сообщил СК РФ.

По данным следствия, в понедельник в поселке девятилетний ребенок во время игры забрался на запасное колесо внедорожника, принадлежащего соседу. Хозяин машины сделал мальчику замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки.

Ребенка увезли в больницу с проникающим пулевым ранением грудной клетки, а мужчину задержали. У него изъяли пневматическую винтовку марки Hatsan.

Следователи готовят документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.