Навальный раскрыл свои доходы

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию.

Политик получает доходы в качестве индивидуального предпринимателя. В основном это безналичные выплаты, которые делают граждане РФ со своих счетов в российских банках, пояснил оппозиционер в своем личном блоге.

В частности, доход складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание, организацию работы в ЕСПЧ и другие услуги политика, которые он оказывает. За 2019 год доход ИП Навального составил 5440000 рублей.

Таким образом, в среднем ежемесячный доход Навального составляет 453 тысячи рублей в месяц. За прошлый год российский оппозиционер также выплатил 326400 рублей в качестве налоговых отчислений.

Дорогая Катя Винокурова @k_vinokurova и прочие паразиты с Раша тудей. Всё здесь. Жду выполнения публичного обещания и раскрытия размера зарплаты на государственном РТ https://t.co/IfXc0gGORa https://t.co/3VE1FYb74Y pic.twitter.com/NCn3MSFW2V — Alexey Navalny (@navalny) July 28, 2020

Налоговую декларацию Навальный опубликовал после того, как сотрудница RT Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если политик публично назовет свою.