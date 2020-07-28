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Навальный раскрыл свои доходы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию.

Политик получает доходы в качестве индивидуального предпринимателя. В основном это безналичные выплаты, которые делают граждане РФ со своих счетов в российских банках, пояснил оппозиционер в своем личном блоге.

В частности, доход складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание, организацию работы в ЕСПЧ и другие услуги политика, которые он оказывает. За 2019 год доход ИП Навального составил 5440000 рублей.

Таким образом, в среднем ежемесячный доход Навального составляет 453 тысячи рублей в месяц. За прошлый год российский оппозиционер также выплатил 326400 рублей в качестве налоговых отчислений.

Налоговую декларацию Навальный опубликовал после того, как сотрудница RT Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если политик публично назовет свою.

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